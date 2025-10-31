В Краснодарском крае объяснили запрет на проезд электрокаров по Крымскому мосту

В краевой администрации отметили, что причиной стали рекомендации антитеррористической комиссии

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 31 октября. /ТАСС/. Рекомендации антитеррористической комиссии стали причиной введенных с 3 ноября ограничений на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края электромобилей и гибридных авто. Об этом ТАСС сообщили в администрации Краснодарского края.

30 октября оперштаб края сообщил, что губернатор Вениамин Кондратьев подписал документ о введении ограничений с 3 ноября на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны региона. При подъезде к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск - Керчь - от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от км 134+660 до 145+400) запретят движение электромобилей и гибридных автомобилей. Доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).

"Это рекомендация антитеррористической комиссии", - сообщили в администрации Краснодарского края.