Отец Илона Маска: Путин и Трамп обязательно договорятся

Эррол Маск также выразил уверенность, что лидеры РФ и США "сразу найдут общий язык"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обязательно договорятся, уверен отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

"Я бы отнес их обоих к одной категории, они очень похожие люди. Я ожидаю, что они отлично поладят. Дональд Трамп - настоящий мужчина. Он "мужчина Нью-Йорка", что немного своеобразно. Путин - тоже настоящий мужчина. Так что они будут ладить между собой очень хорошо", - сказал Маск в интервью ТАСС.

Он также выразил уверенность, что лидеры РФ и США "сразу найдут общий язык". "Учитывая, что существуют глобалисты и люди, у которых нет интересов большинства стран на сердце, которые хотели бы уничтожить Трампа и уничтожить Путина, чтобы затем уничтожить мир и каким-то образом закрепиться как лидеры или как бы они себя ни называли", - добавил Эррол Маск.

Полный текст интервью будет опубликован в ближайшие дни.