МФТИ сократит перечень олимпиад, дающих льготы для поступления

Окончательная редакция правил приема на первый курс будет опубликована в январе 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московский физико-технический институт (МФТИ) сократит количество олимпиад, которые будут давать льготы для поступления в 2026 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Московский физико-технический институт в рамках подготовки к приемной кампании 2026 года корректирует перечень школьных олимпиад, результаты которых будут давать право поступления без вступительных испытаний (БВИ) на первый курс", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, обновление перечня олимпиад затронуло турниры, входящие в Российский совет олимпиад школьников (РСОШ). Работу по оптимизации списка провела экспертная группа, в которую вошли преподаватели и ученые МФТИ. В результате число учитываемых олимпиад скорректировано с 50 до 35, а количество профилей - со 165 до 99.

Ключевыми критериями для исключения олимпиад из списка, дающих БВИ при поступлении в МФТИ стали: дистанционный формат финального этапа; командный характер соревнований и отсутствие олимпиады в официальном обновленном перечне Минобрнауки России, уточнили в МФТИ.

Еще одним важным изменением станет повышение "подтверждающего" балла ЕГЭ по профильному для олимпиады РСОШ предмету с 75 до 80 баллов. Для некоторых конкурсных групп "подтверждающий" балл может быть выше 80, что будет зафиксировано в правилах приема МФТИ.

Окончательная редакция правил приема на первый курс МФТИ будет опубликована в январе 2026 года.