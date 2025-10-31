Шойгу рассказал, какие жизненные навыки приобрел благодаря традициям Тувы

Секретарь Совета безопасности отметил, что научился ездить на лошади без седла и обращаться с верблюдами

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу рассказал, как научился ездить на лошади без седла и обращаться с верблюдами благодаря традициям Тувы, где прошли его детство и молодые годы.

По итогам первой сессии международного фестиваля "Народы России и СНГ" журналисты поинтересовались у Шойгу, какие традиции тувинского народа соблюдались в его семье. "Все как у всех, обычная жизнь обычных людей", - признался секретарь Совбеза. По его словам, семья следовала как местным традициям, так и русским. "Мой дед по материнской линии с Орловщины, он ефрейтор драгунского полка. Поэтому на Масленицу - блины", - привел пример Шойгу.

Однако, по его мнению, жизнь в национальной республике дает и дополнительные возможности. "В более молодом возрасте научился ездить верхом без седла, научился обращаться с верблюдом", - поделился Шойгу. И привел еще один пример - об использовании умений старообрядцев, живущих на границе с Монголией, для подготовки к выживанию в экстремальных условиях бойцов спецназа.

Секретарь СБ РФ отметил, что международный фестиваль "Народы России и СНГ" задумывался именно с такой целью - чтобы представители многих народностей "могли увидеть друг друга, пообщаться друг с другом, узнать о традициях и обычаях друг друга".

Фестиваль проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября. ТАСС - информационный партнер мероприятия.