"Единая Россия" запустила первый методический центр для депутатов - ветеранов СВО

Пилотный проект открыли в Челябинске

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Первый методический центр общественно-политических компетенций для депутатов - ветеранов СВО партия "Единая Россия" запустила в Челябинске. Пилотный проект создан по инициативе благотворительного фонда "Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций" ("Объединение. РФ"), сообщил журналистам секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

"Сегодня мы даем старт новому проекту партии "Единая Россия" - запускаем методический центр общественно-политических компетенций для ветеранов специальной военной операции. Он призван помочь нашим героям активнее включаться в общественно-политическую жизнь. Люди, которые встали на защиту страны, рисковали здоровьем и жизнью ради Родины, должны принимать участие в решении ее судьбы", - сказал после открытия центра Якушев.

По его словам, в центре ветераны СВО получат необходимые знания о законотворчестве, современных методах коммуникации, взаимодействии с избирателями, смогут обмениваться опытом, находить единомышленников, при поддержке партии запускать совместные проекты.

"В истории нашей страны подобный опыт уже был после Великой Отечественной войны. Тысячи фронтовиков пришли в систему государственного управления, в общественную жизнь, на производство. <…> Сегодняшние ветераны - это тоже очень сильные, ответственные, волевые люди. И нет никаких сомнений, что именно из их числа вырастет новое поколение лидеров, для которых служение стране - это внутренний нравственный ориентир", - подчеркнул Якушев.

Он отметил, что просветительская работа центра будет строиться по профессиональным запросам ветеранов СВО. На основе востребованных навыков и компетенций "Единая Россия" сформирует программу курсов, привлечет федеральных и региональных экспертов.

В пресс-службе партии пояснили, что ключевыми партнерами станут челябинский филиал и федеральная площадка Высшей партийной школы.