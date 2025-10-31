Статья

Распродажа метров: как получить скидку на квартиру?

Скидка — один из сильнейших аргументов при покупке жилья на вторичном рынке. В каких городах России продавцы дают самый большой дисконт, когда на него можно рассчитывать и как правильно торговаться, ТАСС выяснял вместе с экспертами

Максимальный торг

По словам исполнительного директора федеральной компании "Этажи" Юлии Бочарниковой, средний дисконт при продаже вторичного жилья в России в 2025 году достигал рекордных значений — 6,5% в июле, и всю первую половину года был также на высоких уровнях. К ноябрю скидки зафиксировались на отметке в 5,7%. "В условиях ограниченного спроса и высоких ставок по рыночной ипотеке большинство покупателей ориентированы на поиск вариантов с максимальным дисконтом. Из-за этого граждане часто просматривают большее количество объектов, рассчитывая найти торг. Количество просмотров перед окончательным решением о покупке в итоге выросло в среднем в 1,3–1,5 раза относительно прошлого года", — рассказала собеседница ТАСС.

Доля объявлений, в которых собственники снижали цену, также увеличивалась: с 48% в начале года до 54,6% осенью. При этом количество объявлений с повышением цены продолжает сокращаться — с 9,2% в первом квартале до 7,4% к концу сентября, рассказал агентству коммерческий директор сервиса "Яндекс Недвижимость" Евгений Белокуров.

В топ-5 миллионников по размеру средней скидки в третьем квартале вошли Краснодар (6,4%), Челябинск (5,5%), Нижний Новгород (5,4%), Волгоград (5,4%), а также Новосибирск и Ростов-на-Дону (по 5,2%).

Сроки экспозиции — период, в течение которого квартира остается в продаже, — на протяжении 2025 года демонстрируют стабильность: 110 дней в первом квартале, 108 дней во втором квартале и 109 дней в третьем квартале, добавил Белокуров. Покупатели по-прежнему проявляют осторожность, оценивая условия сделки и уровень ставок, тогда как продавцы адаптируются к изменившемуся спросу и становятся более гибкими в цене. Это говорит о постепенном переходе рынка готового жилья к более сбалансированному состоянию, при котором темпы сделок определяются не сезонными колебаниями, а качеством предложения и готовностью сторон к переговорам, полагают эксперты.

Однако даже несмотря на непростую ситуацию на российском рынке недвижимости массовых скидок пока на рынке нет, предупредил главный аналитик "Циана" Алексей Попов. Медленно растут и цены предложения, и бюджеты сделок. "Одна из причин такого поведения продавцов — сформировавшееся представление, что вторичка якобы на 40–60–80% дешевле новостроек. Хотя это, мягко говоря, не везде так (более "честная" оценка этого разрыва — 20–25%), но это позволяет продавцам вторички позиционировать свои варианты как уже "содержащие скидки", — пояснил Попов.

Когда можно рассчитывать на скидку?

Наибольшую скидку можно получить на этапе перед авансом, рассказал в беседе с ТАСС управляющий директор "Миэль "Сущевский" Александр Москатов. "Важно понимать, что означает понятие "последняя скидка". Большинство владельцев недвижимости изначально выставляют цену с завышением — в среднем на 10%. Кто-то немного преувеличивает, на 5%, а кто-то повышает ценник на 15%. Поэтому определить готовность продавца к торгу можно по длительности экспозиции", — объяснил эксперт.

Чем дольше квартира находится на рынке, тем выше вероятность, что собственник согласится снизить цену, продолжил эксперт. И наоборот, когда предложение только появляется в продаже, даже при завышенной оценке, продавец редко готов к серьезным уступкам — ведь интерес со стороны покупателей создает ощущение, что стоимость близка к реальной. "На практике объект почти всегда проходит определенный путь: сначала тестируется спрос, а затем, на основании отклика покупателей, владелец постепенно снижает цену до оптимального уровня", — рассказал Москатов.

Завышать стоимость объекта на будущий уровень торга для большинства продавцов недвижимости в России давно стало нормой, но на самом деле это лишь создает сложности при реализации, ведь покупатели задают параметры поиска, исходя из своих реальных возможностей и часто квартиры с потенциальными скидками просто не попадают в эту выборку, добавила Бочарникова. Например, продавец хочет продать свою квартиру за 8 млн рублей и закладывает в ее цену торг на уровне 300 тыс. рублей, и цена становится уже 8,3 млн рублей. Как итог, целевые покупатели готовые заплатить 8 млн рублей, могут просто не увидеть эту квартиру при самостоятельном поиске через агрегаторы.

"При продаже через риелторов уровень скидки обговаривается на этапе выставления квартиры и ее видят во внутренней базе другие агенты. В этом случае, конечно, продать проще. Поэтому чрезмерное завышение цены квартиры на размер будущего торга может значительно увеличить сроки продажи", — предупредила эксперт.

Торг уместен

Чаще всего скидки предоставляются на квартиры с характеристиками, ограничивающими спрос, — например, это может быть жилье на первом и последнем этажах или требующее ремонта, сообщил Белокуров. При этом определить готовность продавца к торгу можно по динамике объявления: если цена уже снижалась, вероятность дополнительного дисконта выше, рассказали ТАСС риелторы. Также сигналом служат формулировки в духе "торг уместен" и длительное отсутствие интереса к объекту.

В то же время многие собственники неоднозначно относятся к попыткам снизить цену, предупредила Бочарникова. А в некоторых случаях это даже может привести к отказу от сделки. "Торг все-таки своего рода искусство, и вести его нужно, опираясь на конкретные аргументы. Плюс нужно уметь "прощупывать" рынок и озвучивать реальную сумму для покупки недвижимости", — заключила эксперт.

