В Нижнем Новгороде общественный транспорт переведут на безналичную оплату

Переход на безналичную систему оплаты начнется с 1 ноября

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 октября. /ТАСС/. Общественный транспорт Нижнего Новгорода полностью переведут на безналичную оплату до конца 2025 года, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и автомобильных дорог региона.

"Принято решение о переходном периоде перевода общественного транспорта Нижнего Новгорода на систему безналичной оплаты до конца 2025 года в целях комфортного внедрения данных изменений и минимизации возможных неудобств для пассажиров и работников подвижного состава", - говорится в сообщении.

Переход на безналичную систему оплаты начнется с 1 ноября и завершится 31 декабря. Изменения касаются только областного центра. Решение объяснили тем, что в автобусах водителю приходится отвлекаться от дороги, чтобы принять деньги за проезд и выдать сдачу. Кроме того, отмечается низкая востребованность оплаты наличными.

"В течение двух месяцев переходного периода пассажиры, которые привыкли расплачиваться в транспорте только наличными, смогут приобрести транспортную карту или установить мобильное приложение для оплаты проезда", - добавили в министерстве.