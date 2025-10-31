ТГАСУ и "Газпромнефть-Заполярье" договорились о партнерстве в науке и подготовке кадров

В ТГАСУ готовят множество специалистов, востребованных в "Газпромнефть-Заполярье": строители, инженеры, специалисты нефтегазового дела

ТОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Договор о стратегическом партнерстве подписали Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) и предприятие "Газпромнефть-Заполярье". Они планируют вести совместную научно-практическую деятельность и готовить кадры, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"Сейчас важно взаимодействие вуза и предприятия, причем не просто взаимодействие, а выстраивание всей системы подготовки кадров для этого предприятия. Соответственно, непосредственное участие компании в подготовке учебных планов под запросы предприятия, практико-ориентированное обучение", - сказал ректор ТГАСУ Виктор Власов.

Он добавил, что в ТГАСУ готовят множество специалистов, востребованных в "Газпромнефть-Заполярье": строители, инженеры, специалисты нефтегазового дела.

"Треть коллектива "Газпромнефть-Заполярья" составляют молодые сотрудники. Часть из них - выпускники партнерских вузов нашего предприятия. Сотрудничество с ТГАСУ - это начало большой и системной работы, направленной на подготовку квалифицированных кадров. Обучение студентов будет проходить по реальным кейсам и с учетом задач предприятия. Практика на наших объектах позволит получить не только теоретические знания, но и практические навыки. Уверен, что партнерство позволит подготовить новое поколение высококлассных специалистов, которые помогут в преодолении вызовов, стоящих перед всей российской энергетикой", - сказал гендиректор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников.

По его словам, ключевыми направлениями партнерства в рамках соглашения станут подготовка кадров, обеспечение практического опыта, проведение развивающих мероприятий, распределение выпускников, стажировки преподавателей и проведение НИОКР.

"Взаимодействие по научно-исследовательским работам с переводом их в дальнейшем в продуктовую линейку - то, что требуется по программе "Приоритет-2030". И так как многие филиалы предприятия находятся в северной части, мы с нашими программами вписываемся в совместные задачи по разработке каких-либо технологий, приборов, зданий и сооружений именно для севера", - отметил Власов.