Новый район Самары презентуют на форуме "Россия - спортивная держава"

Квартал расположится на площади 200 тыс. кв. м, рассказал губернатор Вячеслав Федорищев

САМАРА, 31 октября. /ТАСС/. Власти Самарской области подготовили и намерены презентовать в рамках форума "Россия - спортивная держава", который пройдет с 5 по 7 ноября, проект нового района областной столицы, который назван Беспилотный. Он расположится рядом со стадионом "Самара арена" на площади 200 тыс. кв. м, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в канале в Мах.

"В рамках форума "Россия - спортивная держава" будет презентован новый район города Самара - Беспилотный", - написал глава региона.

Он сообщил, что новый деловой квартал расположится на площади 200 тыс. кв. м и будет включать в себя экспоцентр, научно-производственный парк беспилотных систем и частного освоения космоса. Общая площадь планируемого современного жилья составит 1 млн кв. м. Инвестор также должен построить рядом школы, детские сады и поликлиники. В районе также построят храм. Транспортную доступность района обеспечат скоростные трамваи и современные пересадочные узлы.

По информации Федорищева, вокруг стадиона построят центр развития футбола Средней Волги, который будет включать футбольную академию, базу клуба "Крылья советов", 10 футбольных полей. Рядом возведут новый комплекс водных видов спорта с олимпийским 50-метровым бассейном.

Новый район будет примыкать к межвузовскому кампусу "Куйбышев", проект создания которого реализуют в соответствии с национальным проектом "Молодежь и дети". В кампусе будет 3,5 тыс. номеров для студентов и ученых, 37 тыс. кв. м образовательных и научных пространств. Планируется, что кампус начнет работу в 2030 году.