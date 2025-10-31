Россияне стали чаще возить животных в такси

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что крупнейшие российские перевозчики поменяли правила провоза животных, что спровоцировало рост числа таких поездок

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Количество поездок в такси с животными за последние годы возросло на 30%. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").

"Я запросил информацию у крупнейших агрегаторов такси. За последние несколько лет на 30% увеличилось количество людей со своими животными, перемещающихся на такси. Это о чем говорит? Люди не хотят расставаться со своими питомцами. Они хотят с ними вместе передвигаться. Но если сегодня для такси это дополнительные клиенты, почему надо принимать закон, чтобы этих клиентов у них не было?" - сказал депутат.

Он отметил, что крупнейшие российские перевозчики поменяли правила провоза животных, что спровоцировало рост числа таких поездок. "РЖД по просьбе нашего комитета очень серьезно изменили правила перевозки животных, сделав их гораздо более комфортными для пассажиров, которые перемещаются с животными, чтобы они не мешали другим, но могли с комфортом путешествовать со своими питомцами", - сообщил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили ввести запрет на посещение с собаками заведений общепита, медицинских, образовательных и культурных организаций. Кроме того, законопроект разрешает перевозить собак в общественном транспорте только на коротком поводке, в наморднике или в переносном контейнере за исключением собак-поводырей.