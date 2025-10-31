Шойгу надеется, что фестиваль "Народы России и СНГ" будет традиционным
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу рассчитывает, что международный фестиваль "Народы России и СНГ", который стартовал сегодня в Москве, станет традиционным.
"Сегодня мы сделали первый пробный проект, и я очень надеюсь на его продолжение", - сказал Шойгу журналистам по итогам первой сессии фестиваля. По его мнению, на такие форумы могли бы съезжаться представители регионов, народностей и этносов, выбранные на местных конкурсах. Секретарь СБ считает, что такие фестивали позволяют "больше знать о том, как живет огромная страна, в которой насчитывается более 190 наций и народностей".
При этом он обратил особое внимание на то, что "русский язык является ключевым связующим" элементом для народов на постсоветском пространстве. "И здесь цель не только в том, что все могут говорить на русском, есть великая русская культура", - отметил Шойгу, отвечая на вопрос ТАСС. По его мнению, в СНГ и РФ "русский является языком международного общения" при "сохранении всех языков народов".
О фестивале
Первый фестиваль "Народы России и СНГ" проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября, приурочен к отмечаемому в России 4 ноября Дню народного единства. В его программу включены не только заседания и дискуссии. Участники смогут принять участие в X Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант", познакомится с национальными кухнями различных регионов, послушать лекции о многообразии культур, посмотреть выставки и кинофильмы.
Фестиваль организован Федеральным агентством по делам национальностей при координации аппарата СБ РФ, Администрации президента РФ и МИД РФ. В организации также принимали участие министерства, ведомства, крупные компании, Русское географическое общество. ТАСС - информационный партнер мероприятия.