В Дагестане представили фотовыставку "Донбасс в объективе ТАСС"

Подобные фотовыставки корреспондентов агентства пользуются большим успехом в различных городах страны

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Фотографии из зоны специальной военной операции (СВО) представили на выставке "Донбасс в объективе ТАСС" в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале, сообщает корреспондент ТАСС.

"Каждый снимок здесь - это часть нашей общей истории. Это стойкость и мужество наших бойцов, и в целом, нашего народа. И, конечно, это свидетельства тех ужасных преступлений, которые совершаются ВСУ. Я хочу, чтобы как можно больше людей увидели эти снимки, знали правду и помнили о том, что было и что происходит в Новороссии и Донбассе", - сказал автор фотографий, специальный корреспондент ТАСС Гянжеви Гаджибалаев. На экспозиции представлены более 20 фотографий, сделанных Гаджибалаевым во время командировок в зону СВО.

Директор по стратегии ТАСС Сергей Кузовников отметил, что подобные фотовыставки корреспондентов ТАСС пользуются большим успехом в различных городах страны.

"В сентябре в Хабаровске мы открыли выставку, посвященную окончанию 80-летия Второй мировой войны и победе над милитаристской Японией. На нескольких десятках планшетов фотографии корреспондентов ТАСС, которые вместе с нашими войсками прошли те бои. Мы думали, она простоит там несколько дней, но хабаровчане и власти попросили продлить ее. Фотографии корреспондентов ТАСС на этих планшетах, это самое надежное и четкое свидетельство нашей победы. <…> Фотографии, которые вы увидите сейчас здесь, - это [тоже] лучшие свидетельства истории, по которым будут изучать молодые люди и дети", - сказал Кузовников.

На церемонии открытия также выступили министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов, замминистра культуры Медина Джаватханова, руководитель фонда "Защитники Отечества" по Дагестану Идрис Курбанов.

"Для нас очень важно, чтобы все 110 тысяч школьников и 20 тысяч дошколят республики посетили столь значимую выставку. Это голос истины и правды, которых невозможно заставить молчать. Спасибо большое Гянжеви Гаджибалаеву за эту работу, и важно подчеркнуть: Дагестан гордится своими ребятами, которые сегодня отстаивают суверенитет, историю, прошлое, будущее, настоящее нашей независимой страны. Журналисты также сегодня работают в зоне СВО и находятся в очень непростых условиях для того, чтобы нам с вами транслировать истину", - сказала заместитель мэра города Махачкалы Эмилия Раджабова, добавив, что очень важно представить эту фотовыставку и в муниципалитетах республики.