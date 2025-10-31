В Тюмени объявили отбор в резерв для защиты критических объектов

Людей набирают в связи с угрозой применения дальнобойных БПЛА боевиками ВСУ

ТЮМЕНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Отбор кандидатов в мобилизационный резерв для усиления защиты критически важных объектов объявили в Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

"Сформированное из резервистов подразделение будет оказывать помощь в охране и обороне критически важных объектов, расположенных на территории региона. <...> Для участия в специальной военной операции они направляться не будут", - говорится в сообщении.

По словам военного комиссара Тюменской области Сергея Чиркова, резерв набирают в связи с угрозой применения дальнобойных БПЛА боевиками ВСУ по критически важным и другим объектам региона. "В целях увеличения уровня защищенности принято решение о применении наиболее подготовленных патриотически настроенных граждан для защиты данных объектов", - добавил он.

Годным по здоровью кандидатам без судимостей в возрасте от 18 до 50 лет предстоит обязательная 14-дневная подготовка под руководством квалифицированных специалистов с опытом боевых действий. В период несения службы они продолжат получать среднюю зарплату на прежнем месте работы, а также ежемесячное денежное довольствие в соответствии с воинским званием и должностью: от 30 000 до 50 000 рублей. Уточняется, что работодателям компенсируют затраты. Ориентировочно призыв будет длиться два месяца.