Новый пункт размещения для военнослужащих открыли в Смоленске

Он рассчитан на размещение до 100 человек

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 31 октября. /ТАСС/. Новый пункт временного размещения для граждан, отправляющихся в зону проведения специальной военной операции по контракту, открыли на улице Реввоенсовета в Смоленске. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем канале в национальном мессенджере MAX.

"Заботимся о наших защитниках, создаем комфортные условия для их подготовки к службе. На улице Реввоенсовета в Смоленске открыли новый пункт временного размещения граждан, отправляющихся в зону проведения специальной военной операции по контракту. Пункт рассчитан на размещение до 100 человек. Здание прошло комплексное обновление и отвечает всем современным требованиям", - написал Анохин.

По словам губернатора, в здании привели в порядок внутренние помещения, заменили окна, укрепили и восстановили кровлю. Также оборудованы комнаты и кладовые, кабинеты для военнослужащих и сотрудников. Предусмотрены отдельные спальные помещения и столовая, где каждому прибывающему обеспечивают горячее питание. Все работы выполнены на средства, собранные региональным отделением партии "Единая Россия" и неравнодушными жителями региона.

Анохин выразил благодарность председателю Смоленской областной Думы, секретарю регионального отделения партии "Единая Россия" Игорю Ляхову и главному федеральному инспектору по региону Юрию Стрелецкому, которые курировали работы на каждом этапе.