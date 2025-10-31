В ОП призвали учредить медаль имени почетного секретаря палаты Евгения Велихова

Имена людей, которые стояли у истоков образования ОП, тех, кто ушел из жизни, остаются в памяти россиян, отметил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Медаль памяти выдающегося ученого, академика, почетного секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Евгения Велихова должна быть учреждена для поощрения общественников. Такое мнение высказал заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.

"Давайте сделаем медаль Велихова. Давайте сделаем и будем давать нашим общественникам. Давайте подумаем, [как это сделать]", - сказал Гриб в ходе сессии "Власть и общество: успешные стратегии взаимодействия" форума ОП "Сообщество".

Он отметил, что имена людей, которые стояли у истоков образования ОП, тех, кто ушел из жизни, остаются в памяти россиян. "Я думаю, надо сделать и медали памятные в их честь", - сказал Гриб.

Он подчеркнул, что в ОП идут люди неординарные, чтобы "отдавать силы, время, энергию во благо гражданского общества".

Евгений Велихов стоял у истоков создания ОП РФ, был ее секретарем с 2006 года по 2014 год, с 2014 года являлся почетным секретарем ОП. В 2013-2015 Велихов исполнял полномочия Президента Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ). Велихов умер в декабре 2024 года на 90-м году жизни.

Форум "Сообщество" ежегодно проводится ОП РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.