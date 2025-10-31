Синоптик рассказал, когда наступит метеорологическая зима в Центральной России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что ноябрь будет относительно теплым и сухим

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Метеорологическая зима в Центральной части России переносится на последнюю декаду ноября, температура в течение месяца будет на 2-4 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале.

"Таким образом, ноябрь-2025 будет относительно теплым и сухим, а значит, наступление метеорологической зимы (устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений), которое обычно происходит около 10 ноября, будет отложено, как и формирование снежного покрова, на последнюю декаду календарной осени", - говорится в сообщении.

Тишковец отметил, что в ноябре недобор осадков в столичном регионе составит 20-30%.