В Нижнем Новгороде нашли шестерых пропавших детей
Редакция сайта ТАСС
11:33
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 октября. /ТАСС/. Полицейские нашли шестерых пропавших в Нижнем Новгороде детей, их здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"При содействии неравнодушных граждан сотрудники УМВД России по Нижнему Новгороду и 8-го отдела УУР ГУ разыскали троих мальчиков и трех девочек в одном из районов областного центра", - говорится в сообщении.
Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.