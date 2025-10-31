В Нижнем Новгороде нашли шестерых пропавших детей

Их жизни и здоровью ничего не угрожает

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 октября. /ТАСС/. Полицейские нашли шестерых пропавших в Нижнем Новгороде детей, их здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"При содействии неравнодушных граждан сотрудники УМВД России по Нижнему Новгороду и 8-го отдела УУР ГУ разыскали троих мальчиков и трех девочек в одном из районов областного центра", - говорится в сообщении.

