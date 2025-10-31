Чернышенко: 450 победителей чемпионата "Абилимпикс" объявят 2 ноября

Вице-премьер РФ отметил, что чемпионат собрал людей, пошедших строгий отбор

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Кирилл Каллиников/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Победители Национального чемпионата "Абилимпикс" станут известны 2 ноября. Всего их будет 450 человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии пленарного заседания "От вызовов к решениям: стратегия роста инклюзивного потенциала России через движение "Абилимпикс".

"Я уверен, что <…> те 450 победителей, о которых мы узнаем 2 ноября, будут на самом деле такими звездочками, ролевыми моделями для всех тех, кто хочет, несмотря на ограничения по здоровью, быть активными членами нашего общества, приносить пользу и реализовывать себя", - сказал он.

Чернышенко также отметил, что чемпионат собрал людей, пошедших строгий отбор. Среди них школьники, студенты, а также ветераны СВО.

Национальный чемпионат "Абилимпикс" - это проект, направленный на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Он проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и президентской платформы "Россия - страна возможностей", а также федерального проекта "Профессионалитет" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Оператором выступает национальный центр "Абилимпикс" Института развития профессионального образования.

Участниками чемпионатов "Абилимпикс" являются учащиеся школ, студенты образовательных организаций среднего и высшего образования, работающие граждане с инвалидностью или лица, имеющие ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), в возрасте от 14 лет.