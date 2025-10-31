В Екатеринбурге представили архивные документы об истории уральских заводов

В числе экспонатов есть указы императора Петра I

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Архивные документы о строительстве предприятий и заводов известной уральской династией промышленников Демидовых представили в Екатеринбурге на выставке "Горнозаводской Урал. История становления". В числе экспонатов - указы императора Петра I, передает корреспондент ТАСС.

"На выставке <…> представлены документы по горнозаводской цивилизации Урала XVIII века - первых казенных и частных заводах: Алапаевского, Невьянского, Каменского. Уникальная графика, уникальные чертежи, схемы, монеты", - рассказала директор Государственного архива Свердловской области Анастасия Константинова.

В частности, здесь можно увидеть оригинал указа "Правительствующего сената действительному статскому советнику Татищеву о присылке 30 тыс. рублей в Монетную канцелярию" 1736 года. Как сообщили специалисты архива, он будет экспонироваться всего три дня, поскольку каштановые чернила, которыми он написал, выцветают при свете.

Также центральное место экспозиции занимают копии указов Петра I "О приискании руд и удобных мест для строительства заводов" и Берг-коллегии с основными задачами и нюансами заводского строительства, адресованные Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

В экспозиции представлены и документы о строительстве частных заводов, в первую очередь заводского хозяйства Никиты и Акинфия Демидовых.

Экспозиция открывает цикл выставок, посвященных формированию промышленной базы горнозаводского Урала в XVIII-XX веках.

О Демидовых

Демидовы - род богатейших русских предпринимателей (заводчиков и землевладельцев), выдвинувшийся при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале.