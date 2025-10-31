Проезд электрокаров по Крымскому мосту со стороны полуострова запретят с 3 ноября

Запрет подписал глава региона Сергей Аксенов

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Запрет на проезд по Крымскому мосту со стороны Республики Крым электромобилей и гибридных авто вводится с 3 ноября. Соответствующий документ подписал глава региона Сергей Аксенов.

"Учитывая рекомендации силовых и правоохранительных структур, принято решение о введении с 00:00 3 ноября 2025 года и до особого распоряжения временного ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск - Керчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.