МФЦ Дагестана упростит получение услуг для бойцов СВО комплексным заявлением

Механизм планируют запустить в декабре

КАСПИЙСК, 31 октября. /ТАСС/. Участникам СВО и членам их семей в Республике Дагестан предоставят государственные и муниципальные услуги МФЦ в рамках комплексного заявления. Этот механизм планируют запустить в декабре, сообщил директор сети МФЦ Республики Дагестан Магомедэмин Арсланалиев в студии ТАСС в рамках III Международного Каспийского цифрового форума в Каспийске.

"Сейчас мы работаем над проектом предоставления участникам СВО и членам их семей государственных услуг, сервисов, мер поддержки и обеспечиваем их предоставление на площадках МФЦ в рамках одного комплексного заявления, чтобы человек мог прийти в одно окно МФЦ, не объезжая все ведомства, и подать одно комплексное заявление", - сообщил Арсланалиев.

По его словам, это решение будет распространено на некоторые другие виды услуг. "В рамках этого комплексного заявления, начиная от услуг в виде мер государственной поддержки и заканчивая такими услугами, как запись ребенка в детский сад, в школу, получение льгот, субсидии на оплату жилого помещения, можно было сделать в рамках одного комплексного заявления", - добавил спикер.

Он также отметил, что механизм начнет работу с декабря 2025 года. "Я думаю, что уже с начала декабря этот механизм уже будет работать. У нас есть утвержденная распоряжением правительства республики дорожная карта. В рамках нее вовлечены все органы исполнительной власти республики в эту деятельность. И я думаю, что с 1 декабря мы уже обеспечим прием документов по комплексному заявлению порядка 30 видов государственных услуг и мер поддержки", - рассказал директор сети МФЦ Республики Дагестан.

III Международный Каспийский цифровой форум проходит 30-31 октября в дагестанском Каспийске. Основные темы: развитие международного транспортного коридора Север - Юг, экологическая ситуация вокруг Каспийского моря, а также маркетплейсы. Форум организован Минцифры и МИД России, правительством Дагестана и ООО "Цифровые форумы" при поддержке АНО "Цифровая экономика".

