В Белгородской области более 3 тыс. бездомных животных получат помощь от волонтеров Москвы

Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит отметил, что столичные волонтеры регулярно отправляют гуманитарную помощь и сами приезжают в приют

© Ксения Асафова/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московские волонтеры отправили более 18 тонн корма, медикаментов и других зоотоваров бездомным животным в Белгородской области, в том числе, найденным участниками специальной военной операции, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы вместе с волонтерами Москвы отправляем большой груз гуманитарной помощи для нашего подшефного приюта "Причал" в Белгородской области <...>, больше 18 тонн полезных изделий - продуктов питания для собак и кошек, корм, влажный, сухой, медикаменты, лежанки. Приют "Причал" в Белгородской области <...> принимает на передержку, на воспитание и занимается пристройством бездомных животных - кошек и собак, которые были привезены с новых территорий - Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей, а также с приграничных территорий. Как правило, это животные, которые потерялись и во время проведения военных действий оказались без крова над головой, их передают как мирные жители, так и участники специальной военной операции, наши бойцы, которые не могут пройти мимо такой трагедии братьев наших меньших", - сказал журналистам директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Он отметил, что волонтеры регулярно отправляют гуманитарную помощь и сами приезжают в приют.

Руководитель общественной организации защиты животных "Русдог" Мария Белоусенко рассказала журналистам, что гуманитарную помощь получат более 3 тыс. животных - кошек и собак. Ее собирали на девяти городских площадках - в волонтерских центрах "Доброе место". "Мы сегодня заняты тем, что формируем, упаковываем и считаем ту помощь, которую будем отправлять нашим коллегам зоозащитникам в Белгородскую область. Она направится туда прямо сегодня, все это сделано в рамках нашего сотрудничества с ресурсным центром "Мосволонтер", - добавила Белоусенко.