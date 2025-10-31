В Кировской области назвали два направления развития социальной архитектуры

В их числе формирование образа будущего страны и реализация социальных проектов в регионах

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Александр Соколов назвал два ключевых направления развития социальной архитектуры - это формирование образа будущего страны и реализация социальных проектов в регионах.

"Социальная архитектура - это ответ на те вызовы, которые сейчас существуют в нашем обществе, когда страна стремительно меняется, меняется роль государства и общества в движении вперед. По большому счету, социальная архитектура имеет два серьезных направления развития, в которых общество должно, как мне кажется, наравне с властью участвовать. Первое - это формирование образа будущего страны, своих регионов, своих населенных пунктов. И без участия общественности, общественных палат, общественных объединений, представляющих различные социальные группы или направления деятельности, невозможно формировать это будущее качественно. А второе - это реализация социальных проектов, которые напрямую влияют на социальное самочувствие в каждом отдельно взятом населенном пункте или регионе", - сказал он в ходе форума "Сообщество".

Соколов подчеркнул, что в вопросе реализации важных социальных проектов и развитии общественной политики Кировская область готова стать регионом-пилотом. "В прошлом году мы приняли новую стратегию социально-экономического развития Кировской области, принимали вместе с общественностью. У нас проходили не просто общественные слушания, у нас создали порядка ста рабочих групп по каждому небольшому направлению, которые почти целиком состояли из общественных экспертов. Потому что цель, которую мы поставили в реализации стратегии Кировской области, - благополучие семей, проживающих на нашей территории, а семья - это общество", - добавил губернатор.

Кроме того, Соколов выделил три ключевых направления развития межведомственных проектов, которые, по его словам, вместе составят "проект будущего". Среди них - семья и дети, кадры, а также пространственное развитие территорий.

Форум "Сообщество" ежегодно проводится ОП РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Участие в форуме бесплатное. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.