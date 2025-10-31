В Подмосковье более 1,5 тыс. детей родились благодаря ЭКО в 2025 году

Процедуры реализуются в рамках национального проекта "Семья"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Женщины, проживающие в Московской области, при наличии медицинских показаний могут пройти услугу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Благодаря процедуре с начала текущего года на свет появились свыше 1,5 тыс. детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Современные технологии позволяют женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем, стать мамами. В регионе ЭКО и криоперенос проводятся при наличии показаний за счет средств ОМС. С начала этого года в Подмосковье с помощью ЭКО родилось более 1,5 тыс. детей", - привели в тексте слова зампреда правительства, министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе дополнили, что в Московской области женщины при наличии показаний могут пройти процедуру ЭКО. Также им доступен криоперенос - метод, позволяющий использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме. Процедуры реализуются в рамках национального проекта "Семья".

Уточняется, что получить услугу можно бесплатно при оформлении соответствующей квоты.