В Петербурге пройдет ярмарка вакансий в сфере гостеприимства и общепита

Участники смогут напрямую пообщаться с работодателями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Ярмарка вакансий "Индустрия гостеприимства и общественного питания" пройдет в Петербурге 8 ноября, сообщили в пресс-службе Центра занятости населения города.

"8 ноября в Петербурге состоится специализированная ярмарка вакансий "Индустрия гостеприимства и общественного питания", которая объединит соискателей и представителей ведущих отелей, ресторанов и кафе города", - говорится в сообщении.

Официальное открытие ярмарки состоится в 12:00. В ней примут участие представители комитета по труду и занятости населения, комитета по туризму и руководство Центра занятости Петербурга.

Деловая программа для работодателей с 12:30 до 13:30 будет посвящена вопросам развития индустрии гостеприимства и общественного питания, инструментам поддержки бизнеса и новым возможностям для кадрового роста.

Также гостей ждут мастер-классы: шеф-повара раскроют кулинарные секреты, а эксперты расскажут, как создать в отеле идеальную атмосферу для туристов.

Более 30 компаний, ресторанные сети представят свыше 1 тыс. вакансий с конкурентоспособной зарплатой и привлекательными условиями труда. Участники ярмарки смогут напрямую пообщаться с работодателями, пройти собеседования на вакансии и стажировки, получить индивидуальные консультации от специалистов Центра занятости населения Петербурга по вопросам трудоустройства, обучения и открытия собственного дела.