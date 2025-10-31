Акция "День здоровья" пройдет в краснодарской поликлинике

КРАСНОДАР, 31 октября. /ТАСС/. Медицинско-профилактическая акция "День здоровья" под девизом "Инсульт - предупредить и предотвратить!" пройдет 1 ноября в городской поликлинике №25 Краснодара. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Акция будет проходить с 09:00 до 12:00 по адресу: ул. Платановый Бульвар, д.10/А. Для участия необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

В программе мероприятия - консультации узких специалистов, диагностические обследования и лабораторные исследования. Как отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Краснодарского края Андрей Сахаров, своевременная диагностика, контроль артериального давления, уровня холестерина и глюкозы в крови, а также здоровый образ жизни помогают значительно снизить риск развития инсульта.