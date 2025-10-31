В ОП РФ считают, что Россия готова к 12-летнему обучению в школе

Нынешнего срока обучения не хватает, чтобы ребенок усвоил весь объем знаний, заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. России нужно перейти на 12-летнюю систему обучения в школе вместо 11-летней. Как заявил ТАСС ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, нынешнего срока обучения не хватает, чтобы ребенок усвоил весь объем знаний.

"Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира. И отправлять детей в школу надо с шести лет", - сказал Гриб.

По его словам, 12-летнее обучение в школе - это "требования сегодняшнего дня". Школьная программа усложняется, в ней появляется все больше дисциплин, объяснил замсекретаря ОП РФ. "Этот объем знаний уже сложно уложить в 11 лет", - добавил он.

Как считает Гриб, вопрос о 12-летнем обучении в школе нужно решить в ближайшие год-два, "и это повлияет в целом на качество школьного образования, а оно - основа для университетского образования, для образования средне-профессионального".

С 1958 до 1980 года в России обучение в школах было 10-летним. Начальную школу в 1970 году сделали трехлетней - четвертый класс стали относить к среднему образованию. С 1980 года появился 11-й класс. С 2001 года все вновь поступающие в школу обучаются только по 11-летней программе.

Обучение в школах длится 12 лет в таких странах, как США, Франция, Китай, Индия, Япония, Южная Корея.