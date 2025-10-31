На слете в Красноярске выберут тренеров российских студотрядов

Победители проекта войдут в состав экспертного совета Корпоративного университета РСО

КРАСНОЯРСК, 31 октября. /ТАСС/. Тренеров Российских студенческих отрядов (РСО) выберут на Всероссийском слете студенческих отрядов в ноябре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РСО.

"В Красноярске в ходе Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 66-го трудового сезона, пройдет финал образовательного проекта Корпоративного университета "Лига тренеров РСО". Проект проводится впервые", - говорится в сообщении.

По словам председателя правления РСО, члена Комитета Госдумы по охране здоровья Юлии Дрожжиной, победители проекта войдут в состав экспертного совета Корпоративного университета РСО, а сертифицированные тренеры смогут выступать спикерами и лекторами на региональных, окружных и всероссийских мероприятиях. "Мы хотим, чтобы в каждом регионе появились эксперты, которые умеют не только вдохновлять, но и грамотно передавать знания, делиться практиками, помогать в развитии команд", - подчеркнула она.

За звание финалистов боролись 104 участника движения студенческих отрядов из 28 регионов страны. Предварительно участники прошли специальное обучение, провели лекции в своих региональных отделениях и сдали тестирование. В финал проекта вышли 15 человек. "Финалисты выступят с лекциями и проведут интерактивные лекции на тему публичных выступлений, работы с командой, выявления лидерских качеств и многое другое. Экспертами и жюри выступят ветераны движения и члены экспертного совета Корпоративного университета Российских студенческих отрядов. Финалом конкурса станет участие студентов в "Лекторском поединке", где сразятся в решении кейсов и проявят свои навыки в адаптации выступления перед разной аудиторией", - добавили в пресс-службе.

Всероссийский слет - это ежегодное мероприятие студенческих отрядов, в ходе которого подводятся итоги трудового сезона. В 2025 году мероприятие пройдет в Красноярске в период с 11 по 16 ноября. Участниками слета станут более 3 тыс. молодых людей из 85 регионов России, среди участников также будут 80 представителей дружественных стран, а также работодатели и партнеры РСО. Организаторы мероприятие - Российские студенческие отряды, Минобрнауки РФ, правительство Красноярского края и Сибирский федеральный университет.

Генеральный информационный партнер - ТАСС.