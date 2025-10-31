В Калмыкии более 50 ветеранов СВО и членов их семей освоят IT-профессию

Их последующее трудоустройство поможет республике решить кадровую потребность в сфере

© Александр Полегенько/ ТАСС

КАСПИЙСК, 31 октября. /ТАСС/. Калмыкия, вошедшая в число пилотных регионов по реализации программы "Профессия - цифра", обучает более 50 ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей на IT-специалистов. Их последующее трудоустройство поможет республике решить кадровую потребность в этой сфере, сообщил заместитель председателя правительства Республики Калмыкия - министр цифрового развития Республики Калмыкия Алексей Этеев в студии ТАСС в рамках III Международного Каспийского цифрового форума.

"В Калмыкии реализуется проект "Профессия - цифра" в рамках федерального проекта "Цифровая Россия" политической партии "Единая Россия", мы были в числе первых "пилотов", которые запустили его у себя в регионах. Безусловно, что образование, социализация наших ветеранов, наших героев, которые прошли специальную военную операцию, для нас это очень важный, ответственный момент. <…> Около 50 наших земляков уже обучаются: кто-то на курсах переподготовки получает высшее образование, кто-то - дополнительное", - сказал министр цифрового развития республики.

Переобучение ветеранов СВО на IT-специалистов ведется при поддержке работодателей в цифровой сфере - телеком-операторов, IT-компаний совместно с образовательными учреждениями. Это Томский государственный университет, который предлагает обучаться цифровым специальностям в рамках дополнительного образования, а также Университет "Синергия", где ветераны могут получить высшее образование или получить дополнительное образование в IT-сфере, уточнил зампред правительства республики.

"Конечно, мы работаем и над трудоустройством ветеранов СВО. У нас есть примеры успешного трудоустройства, когда ветеран боевых действий, ветеран СВО прошли обучение и сейчас работают в IT-компаниях Республики Калмыкия. <…> В целом сектор IT требует специалистов, поэтому проект "Профессия - цифра", инициированный в рамках проекта "Цифровая Россия", действительно очень востребован, мы видим в нем большой потенциал. <…> По большому счету, мы закрываем кадровую потребность в IT-специалистах, в том числе через этот проект", - отметил Этеев.

Собеседник агентства также добавил, что власти региона продолжают работу по увеличению количества образовательных программ и подключению дополнительных образовательных учреждений в рамках реализации проекта.

О форуме

III Международный Каспийский цифровой форум проходит 30-31 октября в дагестанском Каспийске. Основные темы: развитие международного транспортного коридора Север - Юг, экологическая ситуация вокруг Каспийского моря, а также маркетплейсы. Форум организован Минцифры и МИД России, правительством Дагестана и ООО "Цифровые форумы" при поддержке АНО "Цифровая экономика".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.