Стоимость самого дорогого объекта на аукционе ДОМ.РФ достигла 4,75 млрд рублей

Также это самый крупный земельный массив в Подмосковье, его площадь составляет 40,66 га

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Стоимость самого дорогого объекта, выставленного на аукционе в ДОМ.РФ, составляет 4,75 млрд рублей. Он находится в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении компании.

"ДОМ.РФ предлагает инвесторам имущественный комплекс в поселке Кузнечики в городском округе Подольск. Это самый дорогой объект, выставленный на аукцион компании. Его начальная цена составляет 4,75 млрд рублей. Также это самый крупный земельный массив в Подмосковье, выведенный в настоящее время на рынок. Его площадь составляет 40,66 га", - отмечается в сообщении.

Заявки на участие в торгах принимаются до 10 ноября, аукцион пройдет 14 ноября.

ДОМ.РФ ведет работу по поиску инвесторов для переданных компании правительственной комиссией объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности. Она проводится не только с застройщиками, но и с региональными властями.

ДОМ.РФ активно развивает неиспользуемое федеральное имущество в Подмосковье. В августе этого года за 647,4 млн рублей в Красногорском районе был продан на торгах имущественный комплекс на участках общей площадью 12,2 га. В апреле в Люберцах передали инвестору имущественный комплекс. за 30,88 млн рублей. В марте участок 79,3 га в пос. Лесной (Пушкинский район) был продан за 624,37 млн рублей.

До конца года ДОМ.РФ планирует провести 31 аукцион по реализации федерального имущества в регионе. Общая площадь лотов составляет около 174 га. Среди них: земельные участки, имущественные комплексы, помещения, а также объекты культурного наследия федерального значения "Усадьба Быково (Воронцовых)" XVIII-XIX веков общей площадью 5,9 тыс. кв. м и усадьба Пущино конца XIX-начала XX века суммарной площадью 1,6 тыс. кв. м.

С 2008 года компания вовлекла в оборот в области около 2,7 тыс. га земли. При участии корпорации с 2021 года на ее территории уже построено более 2,4 млн кв. м жилья, причем, около 1,6 млн кв. м из них введено в эксплуатацию с применением проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ, еще 0,83 млн - на участках, переданных ДОМ.