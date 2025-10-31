В российских вузах обучается более 11 тыс. граждан Египта

В 2025-2026 учебных годах для студентов из этой страны выделят 336 мест, отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Более 11 тыс. граждан Египта обучается в российских высших учебных заведениях. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Египта в РФ Хамди Шаабаном.

"Сейчас в российских высших учебных заведениях обучается более 11 тыс. граждан Египта. Ежегодно мы предоставляем несколько сотен мест для получения высшего образования за счет средств федерального бюджета", - сказал Карасин.

Сенатор отметил, что в 2025-2026 учебных годах для студентов из Египта будет выделено 336 мест.