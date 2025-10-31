Украинское движение "Аллатра" внесли в перечень экстремистских организаций в РФ
13:53
обновлено 14:06
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес в перечень экстремистских и террористических организаций украинское движение "Аллатра", сообщается на сайте службы.
В июне Верховный суд РФ признал организацию "Аллатра" экстремистской и постановил запретить ее на территории РФ.
"Аллатра" - международное религиозное движение, созданное на Украине. В 2023 году в России его признали нежелательной организацией. В Генпрокуратуре РФ ранее указывали, что сектанты движения на территории России получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти.