Петербург и Вьетнам договорились совместно развивать медицинский туризм

Соглашение предусматривает, в частности, создание благоприятных условий для пациентов из республики, организацию совместных информационных и рекламных кампаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Вьетнам и Петербург договорились о совместном развитии медицинского туризма. Соглашение, подписанное в Ратуше, предусматривает создание благоприятных условий для пациентов из Вьетнама, организацию совместных информационных и рекламных кампаний, взаимное продвижение возможностей медицинского туризма и участие в профильных конгрессно-выставочных мероприятиях, сообщила пресс-служба Комитета по развитию туризма Петербурга.

"Подписание соглашения - конкретный шаг в реализации той мощной дипломатической и деловой повестки, которая была задана в Ханое. Мы создаем работающий механизм - "зеленый коридор" - для граждан Вьетнама, которые выбирают Санкт-Петербург для получения качественных медицинских услуг. Это наша практическая реализация курса на всеобъемлющее стратегическое партнерство, о котором говорили руководители обеих стран", - привели в пресс-службе слова председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгения Панкевича.

Это стало практическим продолжением Первого Вьетнамо-российского форума народной дипломатии, состоявшегося в Ханое в сентябре 2025 года и приуроченного к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом.

Подписание соглашения - подготовительный этап перед крупной бизнес-миссией российских медицинских организаций в Хошимине в феврале 2026 года. Миссия, организованная при поддержке Комитета по развитию туризма, Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Российского экспортного центра, будет направлена на презентацию возможностей российских клиник и реабилитационных центров, проведение переговоров с вьетнамскими медицинскими агентствами и туроператорами и как результат - заключение конкретных договоров о сотрудничестве. Нынешнее соглашение закладывает основу для этой работы, определяя механизмы взаимодействия в сфере медицинского и оздоровительного туризма.

Санкт-Петербург исторически находится в авангарде российско-вьетнамского сотрудничества: у Северной столицы есть партнерские соглашения с пятью городами и регионами этой страны. Развитие медицинского туризма полностью соответствует общему курсу на углубление связей.

Согласно данным Агентства медицинского туризма, в прошлом году за медпомощью в Санкт-Петербурге обратились 183 гражданина Вьетнама. Самые популярные направления - стоматология, акушерство и гинекология, урология, травматология и ортопедия, челюстно-лицевая хирургия. Еще 285 вьетнамцев прошли лечение в частных онкологических центрах, большинство - в Научно-исследовательском медицинском центре им. Напалкова.