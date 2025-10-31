На строительство нового отделения Белгородской детской больницы направят 500 млн рублей

БЕЛГОРОД, 31 октября. /ТАСС/. Новое приемное отделение детской больницы в Белгородской области откроют в 2026 году, на строительство объекта будет направлено 500 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгороде начали возводить новое приемное отделение детской областной больницы. Это стало возможным благодаря поддержке федерального центра. Правительство РФ выделило региону на эти цели 500 млн рублей. Завершить его строительство планируется в первом квартале 2026 года", - цитирует его пресс-служба правительства региона.

Здание, в котором приемное отделение располагалось ранее, было построено в 1976 году. На данный момент оно не отвечает современным требованиям.

Площадь нового здания составит 1 тыс. кв. м. Приемное отделении будет оснащено современным оборудованием, в том числе для оказания интенсивной терапии.

"Новое отделение детской областной больницы позволит более качественно оказывать медицинскую помощь нашим детям. В первую очередь тем, кто получает ранения. Очень важно, чтобы строители вовремя и качественно выполнили необходимые строительные работы", - сказал Гладков, чьи слова приводятся в сообщении.