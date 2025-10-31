International Center for Journalists признали нежелательной организацией в РФ

В список попали украинские организации Truth Hounds и Ideas for Change, а также германский "Европейский фонд журналистики в изгнании"

Здание Министерства юстиции Российской Федерации © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило американский International Center for Journalists (ICFJ, "Международный центр для журналистов") в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

Кроме того, в список попали украинские организации Truth Hounds и Ideas for Change, а также германский "Европейский фонд журналистики в изгнании".

Ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности этих организаций нежелательной на территории России.