Московский зоопарк переходит на зимний режим работы

Зоопарк будет работать с 9:00 до 17:00, а кассы и вход закрываются в 16:00

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московский зоопарк с 1 ноября переходит на "зимний" режим работы, он будет закрываться на час раньше.

"Зоопарк будет работать с 9:00 до 17:00. Кассы и вход закрываются в 16:00. Детский зоопарк работает ежедневно с 9:00 до 17:00", - говорится в Telegram-канале учреждения.

Ранее сообщалось, что с 21 октября зоопарк перешел на режим работы с 9:00 до 18:00.

Отмечается, что посетители могут попасть в Московский зоопарк через главный вход, вход рядом с метро "Баррикадная" и вход через детский зоопарк со стороны Садово-Кудринской улицы.