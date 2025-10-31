Московский зоопарк переходит на зимний режим работы
Редакция сайта ТАСС
14:21
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московский зоопарк с 1 ноября переходит на "зимний" режим работы, он будет закрываться на час раньше.
"Зоопарк будет работать с 9:00 до 17:00. Кассы и вход закрываются в 16:00. Детский зоопарк работает ежедневно с 9:00 до 17:00", - говорится в Telegram-канале учреждения.
Ранее сообщалось, что с 21 октября зоопарк перешел на режим работы с 9:00 до 18:00.
Отмечается, что посетители могут попасть в Московский зоопарк через главный вход, вход рядом с метро "Баррикадная" и вход через детский зоопарк со стороны Садово-Кудринской улицы.