Собянин: на западе Москвы возводят мост-парус без остановки движения по реке

Мэр Москвы уточнил, что ведутся работы по укрупнительной сборке металлоконструкций, после чего будет смонтировано пролетное строение над правым берегом и будет возведен 86-метровый пилон

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Монтаж пролетного строения моста-паруса в створе Новозаводской улицы в Москве выполнен более чем наполовину. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Смонтировано больше половины пролетного строения моста-паруса в створе Новозаводской улицы. Строительство ведем "в навес" - эта современная технология позволяет собирать мост прямо над водой, без остановки движения электросудов по Москве-реке. Уже установлены две большие секции пролета - над левым берегом и руслом реки", - написал мэр.

Он уточнил, что сейчас ведутся работы по укрупнительной сборке металлоконструкций, после чего будет смонтировано пролетное строение над правым берегом и будет возведен 86-метровый пилон - он станет опорой всей конструкции.

"Новый мост с четырьмя полосами движения обеспечит выезд из района Филевский Парк на Северо-Западную хорду. В итоге появится дополнительный маршрут с районом Хорошево-Мневники - проще и быстрее можно будет добраться до кластера в Мневниковской пойме и территории ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, где недавно открыли Национальный космический центр", - добавил Собянин.