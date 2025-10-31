В Петербурге реконструируют детсад на месте бывшей фабрики "Красное знамя"

Его площадь составит 2 178 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) согласовал проект капитального ремонта и реставрации детского сада в рамках редевелопмента бывшей фабрики "Красное знамя", сообщили в пресс-службе компании "М.Г.Прайват Реконстракшн".

"Согласован проект реконструкция детского сада в рамках редевелопмента бывшей фабрики "Красное знамя", - говорится в сообщении.

Детский сад разместится в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения. "Это жемчужина конструктивизма, созданная под руководством архитектора Мендельсона. Мы выступаем генеральными проектировщиками проекта и детально знакомы с историей всех построек на этом участке. Что интересно: именно в этом здании в 1938 г. был открыт детский сад для детей сотрудников фабрики. То есть де-факто восстановлена историческая справедливость", - отметил представитель компании Максим Филипович.

Площадь будущего детского сада - 2 178 кв. м, сроки реализации проекта - второй квартал 2026 года. Объем инвестиций застройщик оценивает в 792,5 млн рублей.

"И это здание - не единственное в квартале, подлежащее реставрации. Все взаимодействие ведется в тесном сотрудничестве с КГИОП", - отметил руководитель проекта Владимир Рукавишников.

Квартал займет площадь 3,7 га. Он спроектирован по принципу "город в городе" (мультиформатное, многофункциональное пространство).