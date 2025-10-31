В Псковской области пенсионеры получат 10 тыс. рублей за сдачу норм ГТО

Новая мера поддержки предусмотрена для граждан России в возрасте 65 лет и старше, проживающих в регионе

© Александр Демьянчук/ ТАСС

ПСКОВ, 31 октября. /ТАСС/. Пенсионеры в Псковской области смогут получить 10 тыс. рублей, если сдадут нормативы ГТО и получат знак отличия. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"Губернатор Михаил Ведерников подписал постановление о порядке выдачи сертификатов на 10 тысяч рублей представителям старшего поколения, которые успешно сдали нормативы ГТО и получили знак отличия. Новая мера поддержки предусмотрена для граждан России в возрасте 65 лет и старше, проживающих в Псковской области", - сказано в сообщении.

В правительстве отметили, что постановление вступает в силу с 1 января 2026 года. Сертификат можно будет получить в следующем году, но норматив ГТО надо выполнить уже в этом.

"Сертификат можно будет реализовать у исполнителей физкультурно-оздоровительных услуг, которые будут включены в реестр, например, на занятия в бассейне (эта дисциплина входит в перечень возможных испытаний) или абонемент в тренажерном зале", - сказано в сообщении.