В Псковской области нехватка мест в гостиницах составляет 2,8 тыс. номеров

ПСКОВ, 31 октября. /ТАСС/. Существующий номерной фонд Псковской области в пиковые периоды загружен на 100%, требуется дополнительно ввести около 2,8 тыс. гостиничных номеров. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

"В пиковый период номерной фонд региона загружен на 100%, на сегодняшний день дефицит мест размещения составляет порядка 2 800 гостиничных номеров", - отметил он по итогам рабочей встречи с президентом акционерного общества "Космос Отель Групп" Александром Биба.

Компания уже приступила к строительству нового гостиничного комплекса Cosmos Smart в Пскове, работы ведутся при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство". По словам губернатора, новый комплекс увеличит гостиничный фонд города на 120 номеров и создаст 76 новых рабочих мест.

В 2024 году Псковскую область посетило более полумиллиона туристов, что на 17% больше, чем годом ранее. По итогу 2025 года снижения не ожидается, подчеркнул Ведерников.