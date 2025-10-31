"Михаил Сомов" вернулся в Архангельск из рейса до Чукотки

Экспедиция продолжалась почти 70 суток

АРХАНГЕЛЬСК, 31 октября. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" завершило навигацию 2025 года, сообщила пресс-служба Севгидромета. "Сомов" вернулся из экспедиции до Чукотки, рейс начался 25 августа.

"В порт Архангельска из третьего в этом году рейса по обеспечению труднодоступных станций Росгидромета и других объектов в Арктике вернулось научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов". Экспедиция продолжалась почти 70 суток, в течение которых судно прошло через шесть арктических морей от Архангельска до острова Врангеля на Чукотке и обратно", - указано в сообщении.

"Сомов" доставил на полярные станции Северного, Якутского и Чукотского УГМС продовольствие, топливо, приборы и оборудование, ремонтно-строительные грузы, а также смену полярников. В ходе рейса выполнено техническое обслуживание автоматических метеорологических и аэрологических комплексов, гидрометрических приборов, автоматических метеостанций, ремонтно-профилактические работы оборудования связи и вычислительной техники.

В 2025 году была продолжена совместная работа Севгидромета и движения "Чистая Арктика" по уборке на мысе Челюскин.

В рейсе на борту судна работала молодая художница Александра Федосова, которая за время экспедиции создала более 100 этюдов и 40 портретов в различных техниках, а также 15 больших работ на холстах. Всего в 2025 году в арктических экспедициях на "Сомове" приняли участие шесть молодых художников из разных городов России.

Третий рейс "Михаила Сомова" завершил его юбилейную 50-ю навигацию. Общая продолжительность трех рейсов составила 147 суток. За этот период судно доставило на труднодоступные арктические территории более 2,6 тыс. тонн различных грузов. На судне планируются ремонтные работы механической части, палубного оборудования и помещений.