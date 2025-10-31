В МАДИ рассказали, каких животных нашли в машинах нарушителей парковки с начала года

Среди них были собаки, кошки и хомяк

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники Московской автомобильной дорожной инспекции (МАДИ) обнаружили с начала года в машинах нарушителей правил парковки семь собак, пять кошек и одного хомяка. Хозяева этих питомцев заплатили штраф за нарушение ПДД по 4,5 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С начала года сотрудники МАДИ обнаружили 13 животных в неправильно припаркованных автомобилях: семь собак, пять кошек, один хомяк. Не забывайте тех, кого приручили. Почему опасно оставлять животных в машине? Это не только нарушение правил, но и угроза для их здоровья и жизни", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что осенью и зимой оставленный в салоне питомец рискует получить переохлаждение, испытывает стресс, недостаток кислорода и воды.