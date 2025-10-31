Вдову рэпера Картрайта, обвиняемую в его убийстве, просят оправдать

Адвокат Марины Кохал утверждает, что ее виновность нельзя считать доказанной

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Адвокат попросил суд вынести оправдательный приговор Марине Кохал, которая обвиняется в убийстве мужа, рэпера Александра Юшко (творческий псевдоним - Энди Картрайт), и надругательстве над его телом летом 2020 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"По статье 105 Уголовного кодекса (убийство) подлежит вынесению оправдательный приговор, по статье 244 (надругательство над телом умершего) также подлежит вынесению оправдательный приговор, поскольку установлено, что цель действий Марины Сергеевны Кохал после смерти Александра Юшко - сокрытие факта смерти, а не надругательство над его телом", - сказал защитник обвиняемой Сергей Лукьянов, выступая в прениях.

Он заявил, что виновность Кохал нельзя считать доказанной, поскольку не опровергнуты "сомнения в достоверности иных версий случившегося", что должно толковаться в пользу обвиняемой. "С другой стороны, доказана ее невиновность: она инсулин не покупала, не вводила, мотива к убийству не имела - и, главное, Александр Юшко умер не от инсулина, что подтверждено экспертно", - подчеркнул адвокат, напомнив о четырех судебно-медицинских исследованиях, проведенных на стадиях предварительного и судебного следствия.

Как сообщал ТАСС, 29 октября в прениях выступила сторона гособвинения - прокурор запросил для Кохал наказание в виде 13 лет колонии общего режима. Представитель потерпевшей по делу, матери погибшего рэпера, Антон Кобит также просил признать подсудимую виновной.

О деле

Судебный процесс по делу Кохал, которая не признает своей вины, идет с мая 2022 года. Изначально обвиняемая подала ходатайство о рассмотрении дела присяжными, однако в ходе предварительных слушаний отказалась от него. Летом 2024 года стало известно, что дело передано на новое рассмотрение новому судье, так как предыдущая ушла в отставку.

Как полагает обвинение, Кохал решила убить своего мужа из личной неприязни, для чего приобрела инсулиновый препарат "Новорапид флекспен" и ввела его мужу обманным путем, отчего Юшко впал в состояние гипогликемической комы. Жена не оказала ему медицинскую помощь, вследствие чего мужчина умер, а затем, по версии обвинения, расчленила тело с помощью ножовки и ножа на 15 частей, чтобы скрыть преступление, с целью надругательства над телом умершего. Часть внутренних органов Кохал уничтожила неустановленным способом, часть подвергла воздействию низких температур, влажной среды и поваренной соли.

Расчлененное тело Юшко нашли в квартире дома №134 по Невскому проспекту в конце июля 2020 года. Обвинение по делу предъявили вдове рэпера, женщину поместили под стражу. Сама Кохал заявляла, что расчленила тело супруга для того, чтобы скрыть его смерть от передозировки наркотиков. В октябре 2021 года суд изменил меру пресечения Кохал на домашний арест, а в марте 2022-го следствие начало производство по второй уголовной статье - о надругательстве над телом умершего. В августе 2024 года меру пресечения Кохал заменили на запрет определенных действий.

Останки рэпера в декабре 2021 года захоронили в городе Белая Церковь Киевской области, где похоронен отец музыканта.