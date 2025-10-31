В Москве вечером 31 октября пробки достигли 8 баллов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик 31 октября оценивается в 8 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 18:10.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время движение затруднено почти по всем центральным улицам столицы, бульварам, набережным, а также на вылетных магистралях и МКАД. Так, по данным столичного департамента транспорта, в настоящее время средняя скорость потока - 26 км/ч.

"По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), движение оценивается в 7 баллов. Интенсивное движение сейчас на внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка; на внутренней стороне МКАД от Можайского шоссе до Волоколамского шоссе; на ТТК от Велозаводской улицы до Делового центра "Москва-Сити" в обоих направлениях", - сообщили в столичном департаменте транспорта.

На движение влияют снижение скорости из-за непогоды, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП. За ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.