МВД предлагает не вносить сведения о детях в загранпаспорта старого образца

Законопроект подготовили для недопущения ситуаций, связанных с отказом во въезде несовершеннолетним в некоторые зарубежные страны

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. МВД России подготовило законопроект, которым предполагается исключить возможность внесения информации о детях в загранпаспорта родителей, имеющие 5-летний срок действия. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Предполагается исключить возможность внесения информации о детях в загранпаспорта родителей 5-летнего срока действия", - сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что законопроект подготовлен в целях недопущения ситуаций, связанных с отказом во въезде несовершеннолетних граждан России в некоторые зарубежные страны. "Речь идет о тех случаях, когда данные о детях младше 14 лет внесены в заграничные паспорта родителей, так называемые загранпаспорта старого образца. Соответствующие органы ряда недружественных государств могут отказать во въезде несовершеннолетним российским гражданам при предъявлении данного документа, что, помимо прочего, приведет к значительным финансовым потерям их родителей", - пояснили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что эта новелла не создаст предпосылок к нарушению прав граждан и направлена исключительно на минимизацию рисков отказа в пересечении государственных границ зарубежных стран.