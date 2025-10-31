В Калининграде после циклона "Лотар" вернули свет большинству жителей

Энергетики продолжают восстановительные работы

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Энергетики восстановили энергоснабжение у большинства жителей Калининграда, оставшихся без света после циклона "Лотар". Непогода была в регионе ночью 31 октября, сообщили ТАСС в компании "Россети Янтарь".

"Россети Янтарь" работают в режиме повышенной готовности из-за шторма. Энергетики восстановили электроснабжение большей части потребителей нескольких улиц микрорайона им. А. Космодемьянского после отключения воздушной линии 15 кВ. <...> В настоящее время энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение улицы Макаренко, специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии", - говорится в сообщении.

Как сообщали в областном правительстве, по состоянию на 10:25 (11:25 мск) 31 октября, без электричества оставались порядка 6 тыс. абонентов в Калининградской области. Ремонтные бригады продолжают восстановительные работы. Все медицинские и социальные центры региона работают в штатном режиме.

Напомним, циклон "Лотар" был в области с вечера 30 октября и стих 31 октября утром. Порывы ветра достигали 30 м/ с, высота волны на Балтике - 5 м. На 08:00 мск в области зафиксировано падение 60 деревьев, все они убраны, в том числе 18 - в Калининграде, два дерева упали на автомобили. Пострадавших нет. Четыре дерева упали на жилые дома. В ГУ МЧС по Калининградской области ТАСС сообщили, что циклон не привел к происшествиям на воде.

За 12 часов в региональной столице выпало 18 мм осадков, листва забивала дождеприемники, что вызвало локальные подтопления. Пострадавших также нет. В 02:00 мск 31 октября был максимальный подъем уровня воды в реке Преголя - на 124 см (опасным считается уровень +155 см). Затем вода пошла на спад, к утру уровень снизился до 84 см.

Утром 31 октября в ГУ МЧС сообщили, что штормовое предупреждение по области отменено. В регионе сохранится ветер западных направлений, скорость 15-20 м/с.