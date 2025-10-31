Историк Руденко назвал снос памятника Пушкину в Одессе актом безумия

Мирослав Руденко подчеркнул, что на уровне государственной политики "уничтожают, выкорчевывают все, что связывает территорию нынешней Украины с российской историей"

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Возможный снос памятника Александру Пушкину в Одессе станет очередным актом исторического безумия на Украине и приведет к утрате горожанами части своей идентичности. Такое мнение высказал ТАСС донецкий историк и политолог, участник Русской весны Мирослав Руденко.

О предположительно готовящемся демонтаже памятника Пушкину в Одессе ранее сообщила местная газета "Думская". По ее данным, монумент уже полностью закрыли фанерой. В пресс-службе Одесского городского совета изданию "Украинская правда" сообщили, что "памятник убрали из публичного обозрения" по распоряжению главы областной администрации Олега Кипера.

"Пушкин бывал в Одессе именно как в Южной Пальмире. Собственно говоря, он и воспел ее соответствующим образом, она получила, в том числе благодаря великому поэту, свой замечательный образ в русской культуре. <…> Для одесситов снос памятника станет утратой значимой части своей историко-культурной идентичности, своего же самосознания как одесситов. <…> Это станет очередным актом трагедии и исторического безумия на постукраинских территориях", - сказал Руденко.

Он добавил, что на Украине на уровне государственной политики "уничтожают, выкорчевывают все, что связывает территорию нынешней Украины с российской историей", невзирая на исторические факты, в том числе тот, что Одесса возникла в результате российской имперской политики. Поэтому киевский режим старается "замолчать, исказить и переврать" подлинную историю.

"Еще с 2015 года, с закона о декоммунизации, принятого на Украине, мы понимали, что основная цель - это Россия, это общая история народа южной России, Малороссии, Новороссии и в целом всей России во всех ее исторических формах, будь то Российская империя или Советский Союз. Сейчас, когда они зачистили все советское наследие, то переходят к имперскому", - отметил историк.

По его словам, Киев делает это для формирования украинской нации, по сути, своей антирусской, лишенной своих исторических корней. "Людей лишают собственной же базы, собственного историко-культурного наследия, а взамен идет, по сути, нациствующая культура, то есть украинского нацизма. <…> Это показатель того, что Украине нужна денацификация общественного сознания в первую очередь", - заключил собеседник агентства.