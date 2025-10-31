В аэропорту Краснодара ввели ограничения

Он не принимает и не выпускает самолеты

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 31 октября. /ТАСС/. Временные ограничения введены на работу аэропорта Краснодара, он не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Краснодар (Пашковский): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе аэропорта Краснодара, по действующему регламенту обслуживание самолетов там проводится с 09:00 мск до 19:00 мск. Так, 31 октября три рейса не успели вылететь из аэропорта. "Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров. <...> Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений", - добавили в пресс-службе аэропорта.