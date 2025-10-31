В ГД внесли законопроект о пересмотре зачета срока службы для дезертиров

Согласно документу, срок военной службы не будут зачитывать спустя два дня после самовольного оставления части

Здание Государственной Думы РФ © Александр Патрин/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает, что военнослужащим перестанут засчитывать срок прохождения службы уже спустя два дня после самовольного оставления части. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе". Согласно действующим нормам, в срок военной службы не засчитывается время оставления военной части, если оно превышает 10 суток. Законопроектом предлагается сократить этот временной промежуток до двух дней.

Авторы инициативы объяснили необходимость нововведений тем, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ ответственность за самовольное оставление части наступает уже по прошествии двух суток. В случае принятия законопроекта Госдумой и последующего подписания документа президентом России нововведения вступят в силу через 10 дней с момента его опубликования.