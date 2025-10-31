Минобрнауки: целевые места в вузы будут устанавливаться с указанием заказчиков

Ведомство также предлагает ограничить выпускникам колледжей возможность поступать по внутренним вступительным испытаниям только профильными программами высшего образования

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Минобрнауки России предложило с 2026 года устанавливать целевые места в вузы детализировано, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Изменения коснутся, в том числе, целевого набора. С 2026 года целевые места будут устанавливаться детализировано - с указанием конкретных заказчиков, форм обучения и образовательных программ", - говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается разрешить использовать для поступления результаты централизованных тестирования или экзамена, проводимых в Белоруссии, и гражданами России.

Ведомство также предлагает ограничить выпускникам колледжей возможность поступать по внутренним вступительным испытаниям только профильными программами высшего образования.